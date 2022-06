20-Jähriger ringt nach Feuerunfall weiter mit Tod

Einen Monat ist es her, seit in Oepping zwei Freunde bei einer Grillerei durch das Missgeschick eines 20-Jährigen zu lebenden Fackeln geworden sind. Die beiden jungen Arnreiter hatten Verbrennungen von 30 beziehungsweise 70 Prozent der Haut erlitten und waren in Krankenhäuser nach Graz und Wien geflogen worden.