Eine Trafik der Lotto-Könige in Siegendorf

Rund 5,5 Millionen Euro warten am Sonntag im Topf von „Lotto - 6 aus 45“. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Fünffach-Jackpot zu knacken, liegt bei 1: 8.145.060. Scheinbar besser stehen die Chancen auf einen Gewinn in der Tabak-Trafik von Sven Gollubits in Siegendorf. Seit ihrem Bestehen sollen hier bereits mehrere Spieler „die sechs Richtigen“ erraten haben, wird in der Nachbarschaft gemunkelt.