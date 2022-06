Nächster bekannter Name: Austria rüstet weiter auf

Linksfuß Gruber war in der Bundesliga bereits für Sturm Graz, Mattersburg und zuletzt beim LASK auf Torjagd. Der Steirer ist auf beiden Flügeln zu Hause und brachte es bei den Stahlstädtern in den vergangenen beiden Spielzeiten trotz eines Kreuzbandrisses auf 24 Torbeteiligungen in 50 Einsätzen.