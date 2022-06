Fix! Austria verstärkt sich mit Raguz vom LASK

„Für mich war klar, dass die Austria in Österreich als einzige Option in Frage kommt. Ich spüre, dass hier etwas im Entstehen ist“, sagte Raguz in einer Mitteilung seines neuen Klubs. Der 1,92-Meter-Mann wurde im November 2020 durch einen Kreuzbandriss aus der Bahn geworfen, nachdem er davor u.a. in der Europa League überzeugend agiert hatte und sogar für Einsätze im Nationalteam in Betracht gezogen worden war.