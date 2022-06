50 m Brust: Lena Kreundl verpasst Halbfinaleinzug

Am Freitagvormittag fehlten der 24-Jährigen über 50 m Brust in 32,17 Sekunden mit Gesamtplatz 32 1,15 Sek. auf das Weiterkommen ins Halbfinale der besten 16. Am Abend (18.44 Uhr) war Simon Bucher noch im Finale über 100 m Delfin im Einsatz.