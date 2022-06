Großschartner und Schweinberger Österreich-Meister

Felix Großschartner (Bora - hansgrohe) und Christina Schweinberger (Plantur - Pura) haben sich am Donnerstag in Novo Mesto (Slowenien) die österreichischen Staatsmeistertitel im Zeitfahren gesichert. Großschartner setzte sich 51 Sekunden vor Rainer Kepplinger und 1:11 Minuten vor dem Vorjahressieger Matthias Brändle durch. Schweinberger war um 0,23 Sekunden schneller als Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, die zuvor dreimal in Folge triumphiert hatte.