Kindergärtner missbrauchte Tochter: 12 Jahre Haft

Bei Kinderschändern kommt es selten vor, dass sie zu ihren Taten auch wirklich stehen. Dieser Angeklagte ist anders: „Ich bin pädophil“, gibt er zu. „Ich habe das Schlimmste getan, was möglich ist - und mich an meiner Tochter vergangen.“ Das Mädchen musste aufgrund des Geständnisses nicht aussagen, nahm aber dennoch am Prozess in Klagenfurt teil. „Als Teil ihrer Therapie“, erklärt die Mutter, warum sich die heute 17-Jährige das antut und sich anhört, wie über ihr tragisches Schicksal verhandelt wird. Denn die furchtbaren Vergewaltigungen durch den Vater haben tiefe Spuren hinterlassen.