Klopp: „Weiß nicht, ob ich es klar gesagt habe“

Erster öffentlicher Auftritt

Einen ersten öffentlichen Auftritt in seinem „neuen Leben“, also in seiner Post-Liverpool-Ära, hat Klopp inzwischen auch hingelegt. Beim „Wirtschaftsforum Neu Denken“ auf Mallorca trat er am Donnerstag als Überraschungsgast auf, berichtet die „Bild“. Sein vielleicht bester Sager auf der Bühne, inmitten ehemaliger deutscher Polit- und Fußball-Granden: „Fußball ist Kommerz, das wissen wir. Aber in Liverpool wird es so gelebt, dass es wirklich keiner mitkriegt.“