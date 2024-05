Ein Zellenkumpel packt aus

Man wundert sich: Ausgerechnet Herr S., der schon beim eigenen Betrugsprozess im Vorjahr angegeben hatte, die EXW-Bosse aus Klagenfurt einst in Dubai kennengelernt zu haben, sitzt mit dem mutmaßlichen Mastermind Benjamin H. in der Klagenfurter Justizanstalt zusammen in der Zelle.