Kärntner Erzieher hortete 120.000 Kinderpornos

Kindergärtner und Familienvater

Aufgrund der Vielzahl an Dateien wird der damals 34-Jährige festgenommen. Beim ersten Prozess erhält der Familienvater ein Jahr Haft und ein Berufsverbot. Nur Monate später wird er erneut angeklagt - wegen weiterer 120.000 abscheulicher Bilder. Die Strafe wird im Mai 2019 auf 18 Monate unbedingt erhöht, zusätzlich soll der Ex-Kinderbetreuer in eine psychiatrische Anstalt, da Gerichtsgutachter Walter Wagner eine Gefährlichkeitsprognose erstellt und sogenannte „Hands on“-Delikte befürchtet. Sprich: Kinder sind in Gefahr!