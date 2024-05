3 Verletzte nach Rauferei in Erdloch auf Baustelle

Am Freitag gegen 19 Uhr ging bei der Polizei die Anzeige eines Klagenfurter Kraftfahrers (39) ein, der angab, auf einer Baustelle in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See geschlagen worden zu sein. Vor Ort angekommen, konnten die Beamten eine Kopfverletzung beim Anrufer wahrnehmen.