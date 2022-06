Mehrheit der Österreicher vertraut Bürgermeistern

Zusammenhalt in Gemeinde seit Pandemie nicht verbessert

Insgesamt wurden zwischen 8. und 13. Juni rund 1700 Personen in ganz Österreich befragt. Zwölf Prozent gaben an, der Zusammenhalt in ihrer Gemeinde habe sich seit Pandemiebeginn verbessert. Im Dezember vergangen Jahres waren lediglich sieben Prozent dieser Meinung. 27 Prozent gaben jedoch auch an, der Umgang sei schroffer geworden (-10 Prozentpunkte im Vergleich zu Dezember 2021). 56 Prozent der Befragten waren zufrieden mit ihrem Bürgermeister. Das ist weniger als im Februar 2021 und im April 2020 (beide Male 61 Prozent), jedoch mehr als vor der Pandemie im Dezember 2018 (52 Prozent).