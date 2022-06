Heftige Watsche für Österreichs gesamte Politik

Regierung will bis 2024 weitermachen

Kein Ruhekissen für die Opposition für die Zeit bis 2024. So lange will die Regierung - ungeachtet aller Krisen und Zerwürfnisse - weitermachen, wie Stakkato-artig beteuert wird. Gerade jetzt sei der Unmut durch Teuerung, Ukraine-Krieg und Corona etc. so groß wie nie, so Haselmayer.