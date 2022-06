Erdbeben in Afghanistan: Rotes Kreuz hilft rasch

Nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan ist der Rote Halbmond vor Ort und hilft den Zigtausenden Betroffenen. Hilfsgüter und mobile Gesundheitsteams sind auf dem Weg in die am stärksten betroffenen Provinzen Khost und Paktika im Südosten des Landes. Offiziell gibt es bereits mehr als 1000 Todesopfer, es wird befürchtet, dass diese Zahl noch weiter steigt. Das Österreichische Rote Kreuz ruft zur Nothilfe für die betroffenen Menschen auf.