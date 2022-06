Der Weg: So spielt Ihr Bundesliga-Klub in Europa

Den 25. August hat man sich im Lager der Salzburger rot im Kalender angestrichen. Da erfährt der Meister, der aus Topf drei gezogen wird, seine drei Gegner für die Gruppenphase der Champions League, die am 6. und 7. September beginnt. Vizemeister Sturm ist bereits früher (2./3 und 9. August) im Einsatz. Überstehen die Grazer als ungesetzte Mannschaft da die dritte Runde der Qualifikation, geht es im Play-off (16./17. und 23./24. August) um die Teilnahme an der Königsklasse. Scheiden die „Blackies“ dort aus, sind sie fix in der Gruppenphase der Europa League (ab 8. September). Auch wenn die Steirer bereits in der 3. Quali-Runde verlieren, sind sie fix in der Europa League.