Kirchenwirt Finkenstein: Altbewährtes und Neues

Zum Jubiläum will der Wirt aber nicht sich in den Mittelpunkt stellen. Er holt im Rahmen eines zweitägigen Festes die regionalen Lieferanten vor den Vorhang. Gefeiert wird am 25. und 26. Juni. Dabei verwandelt sich der Kirchenplatz in einen Naschmarkt, auf dem sich Lieferanten präsentieren werden. Samstag geht’s um 15 Uhr los, Sonntag gibt’s ab 10 Uhr die heilige Messe, danach ein Platzkonzert der Trachtenkapelle Finkenstein. „An beiden Tagen laden wir alle auf Chili und Gulasch aus Siggis’s Feldkuchl ein. Dazu gibt es eine Karte mit den beliebtesten Gerichten der vergangenen Jahre“, so Graber.