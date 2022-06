AGES: Über 20.000 Corona-Tote seit Pandemiebeginn

Spitalszahlen steigen

Am Dienstag der Vorwoche waren mit 4242 um mehr als 3000 Neuinfektionen weniger gemeldet worden. Auch die Zahl der Covid-19-Spitalspatienten steigt wieder. 624 Menschen lagen am Dienstag mit einer Corona-Erkrankung in Krankenhäusern, um 37 mehr als am Montag. Von ihnen wurden 41 auf Intensivstationen behandelt, um fünf mehr als am Montag und um zwei weniger als vor einer Woche.