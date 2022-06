„Ein Viertel meiner Pension nur für Strom und Gas“

Kostenexplosion wegen Tarifs

Die Wien Energie erklärt die Kostenexplosion bei Herrn Primus mit dem Float-Tarif. Heißt: Der Tarif passt sich automatisch und monatlich an die aktuellen Marktpreise an. Was früher oft vorteilhaft war, ist jetzt zum massiven Nachteil geworden. „Insbesondere seit letztem Herbst schlagen bei diesem Tariftyp die massiven Marktverwerfungen durch“, sagt eine Unternehmenssprecherin und bietet Ratenzahlungen an.