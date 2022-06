Die ersten Bilder der neuen Netlix-„Sisi“

Kaiserin Elisabeth steht aktuell wieder hoch im Kurs: Nachdem Marie Kreutzers Drama „Corsage“ über die gealterte Monarchin heuer in Cannes reüssieren konnte und die Serie „Sisi“ bei RTL+ abrufbar ist, legt der Streamingriese Netflix im Herbst nach. Am 29. September startet dort „Die Kaiserin“ mit Devrim Lingnau in der Titelrolle. Jetzt gab es die ersten Produktionsfotos.