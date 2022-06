EM in Kärnten: Fußball vereint 23 Minderheiten

Die FUEN, die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, setzt sich für die 400 Minderheitengemeinschaften in Europa ein – auch mit Sportevents – und lässt von 25. Juni bis 3. Juli zum vierten Mal den Fußball-EM-Titel der nationalen Minderheiten ausspielen. Kärnten bekam den Zuschlag für die „Europeada“ dank einer Neuheit. Die Volksgruppen rücken hier noch näher zusammen, alle 23 Teams sind in der Region Klopeiner See untergebracht, wo eine Art Olympisches Dorf entsteht.