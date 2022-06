Reitshammer als Siebenter mit Rekord ins WM-Finale

Bernhard Reitshammer hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest mit dem Einzug ins Finale über 50 m Brust sein großes Ziel erreicht! Der 28-jährige Tiroler qualifizierte sich am Montag als Siebenter mit 27,11 Sekunden für die Medaillenentscheidung am Dienstagabend und unterbot seinen österreichischen Rekord um eine weitere Hundertstelsekunde.