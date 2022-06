Brave Maturanten bekamen ihre tollen Zeugnisse

26 Schüler müssen zur Nachprüfung

Generell liegen die Kärntner Kandidaten mit ihren Noten im österreichischen Mittelwert. Die Sommerferien haben sie sich also redlich verdient. Den Weg zur Wiederholungsprüfung in einigen Monaten muss in unserem Bundesland gut ein Prozent der Maturanten – das sind etwa 26 Schüler – antreten.