„Haben hier ein Eldorado für Familien“

Erschwingliche Baugründe und Berge vor der Haustüre

Einige Pongauer Gemeinden werden auch bis 2050 kräftig wachsen. Speziell jene wie Eben, Altenmarkt und Pfarrwerfen im Osten bzw. Norden des Bezirks. Was die drei Orte gemeinsam haben? Die unmittelbare Nähe zur Verkehrsader A10. „Man ist einfach überall sehr schnell“, erklärt Pfarrwerfens Bürgermeister Bernhard Weiß. Da ist es gar nicht so entscheidend, ob man wie in Pfarrwerfen eine klassische Auspendler- oder wie in Altenmarkt eine Einpendler-Gemeinde ist.