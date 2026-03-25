Gefährlicher Schutzweg wird jetzt entschärft

Der Schutzweg auf Höhe Eisenwerk Sulzau in Werfen-Tenneck (Salzburg) wird sicherer. Wegen der Autobahnnähe mit viel Umgehungsverkehr kommt es dort immer wieder zu brenzligen Situationen. Vier Maßnahmen sollen die Gefahrenzone entschärfen. Anrainer sind froh darüber.
Beim Schutzweg im Bereich Eisenwerk Sulzau in Tenneck kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. „Es gibt bei uns sehr viel Durchzugsverkehr wegen der Autobahn“, schildert eine junge Mutter, dass gerade Familien oft besorgt sind. Den Schutzweg müssen auch viele Volksschüler am Weg zur Schule queren.
Die SPÖ initiierte jetzt Verbesserungen. „Es gibt vier Maßnahmen, die helfen sollen“, informiert Vizebürgermeister Christoph Hochbrugger. Es kommt eine zusätzliche Hinweistafel. „Wegen der lang gezogenen Kurve Richtung Norden ist die Sicht eingeschränkt“, erklärt SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner.
Künftig sollen auch Ortsunkundige darauf aufmerksam gemacht werden, dass gebremst werden muss. Außerdem: Der Schutzweg wird mit hochreflektierender Farbe gestrichen. Ein Baum soll geschnitten und das Parken auf einer angrenzenden Fläche eingeschränkt werden. Und die Polizei soll verstärkt kontrollieren. Auch im Bereich Burgberg an der B159 sind Maßnahmen geplant. Es kommt eine durchgehende 80er-Zone.
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