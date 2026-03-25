Gefährlicher Schutzweg wird jetzt entschärft

Künftig sollen auch Ortsunkundige darauf aufmerksam gemacht werden, dass gebremst werden muss. Außerdem: Der Schutzweg wird mit hochreflektierender Farbe gestrichen. Ein Baum soll geschnitten und das Parken auf einer angrenzenden Fläche eingeschränkt werden. Und die Polizei soll verstärkt kontrollieren. Auch im Bereich Burgberg an der B159 sind Maßnahmen geplant. Es kommt eine durchgehende 80er-Zone.