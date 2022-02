Pushback von Somalier nach Slowenien war illegal

Landespolizeidirektion plant Revision

Der Landespolizeidirektion Steiermark ist das Urteil bekannt: „Der pauschale Vorwurf, dass es sich hierbei um eine methodische Anwendung von illegalen Zurückweisungen handelt, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und wird daher auch entschieden zurückgewiesen.“ Die Fremdenpolizei leiste „tagtäglich wertvolle Arbeit in der Bekämpfung illegaler Migration“. Allein in den vergangenen beiden Jahren (2020 und 2021) wurden etwa 2.200 Personen in der Steiermark aufgegriffen, heißt es. „Dabei kam es in Relation gerade einmal in zwei Fällen zu Beschwerden.“ Die LPD kündigt eine Revision an.