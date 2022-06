Schlepper-Hochsaison: Im Ferienflieger nach Wien

Flüchtlinge in Kreta erwischt

Erst vor zwei Tagen gingen am Heraklion-Flughafen von Kreta drei Flüchtlinge aus Pakistan mit falschen Papieren ins Netz. Alle drei hatten ein „gültiges“ Flugticket nach Wien in ihren Händen. In diesem Fall waren die zwei dazugehörigen, mutmaßlichen Schleppermitglieder jedoch zu leichtsinnig: Sie wurden im Zuge der eingeleiteten Fahndung ebenfalls noch in der Nähe des Flughafens gefasst.