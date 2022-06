Nehammer: Am Abend Krisengipfel zu Gasversorgung

„Die OMV tätigt derzeit Zukäufe am Spotmarkt, um die Versorgung für Kundinnen und Kunden sowie die Einspeicherung zu sichern - die Versorgung ist sichergestellt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Europaweit sieht es anders aus. Im EU-Durchschnitt liegt der Füllstand nur bei knapp über der Hälfte von dem, was möglich wäre.