Weiter weniger Gas für Österreich - Preise steigen

Gasversorger kündigen bereits Preiserhöhungen an

An der Gasbörse stieg der Preis für sogenannte Futures, also der Preis für Gas zu einem zukünftigen Termin, vergangene Woche jedenfalls um 50 Prozent. Das sei der größte Anstieg seit dem russischen Einmarsch Ende Februar in die Ukraine, berichtete das Ö1-„Mittagsjournal“. Versorger reagierten bereits und kündigten Preiserhöhungen an - in Österreich etwa die Energie Steiermark. Am Freitag hieß es, dass man wegen der stark gestiegenen Kosten für Gas die Preise für die Kunden mit Anfang September um 58 Prozent erhöhen müsse. Bei der Fernwärme dürfte es zu einer Anhebung um rund 50 Prozent kommen.