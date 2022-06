Österreichische Siege bei Balkan-Meisterschaften

Susanne Walli hat am Samstag bei den Balkan-Meisterschaften der Leichtathleten in Craiova wie im Vorjahr die 400 m gewonnen. „Balkan-Meister" darf sich auch Niklas Strohmayer-Dangl nennen. Der 20-jährige Burgenländer gewann die 400 m Hürden in 50,72 Sekunden.