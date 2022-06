Vier Tage am Johannesweg auf Pilgerpfad unterwegs

2800 Höhenmeter

84 Kilometer wollen am Johannesweg, der sich über 2800 Höhenmeter erstreckt, erwandert werden – je nach Kondition in drei, vier oder auch fünf Tagesetappen. Kreiert hat ihn der Linzer Medizinalrat Johannes Neuhofer. „Angesichts der Krankheitsbilder überforderter Patienten wollte ich Menschen aus dem Hamsterrad des Alltags herausholen und ihnen einen Weg weisen, dessen Heil bringende Natur die Regenerationskraft fördert und die Gesundheit stärkt“, betont der Vizepräsident der Ärztekammer OÖ. Nachsatz: „Mein Funke, Menschen in ihrer Regeneration zu unterstützen, wurde rasch zu einem lodernden Feuer.“ Seinem von ihm als „Lebenselixier“ gepriesenen Johannesweg hat der Arzt mittlerweile drei animierende Bücher gewidmet.DuchDer Johannesweg führt von Pierbach (empfohlener Ausgangspunkt) über Schönau, Sankt Leonhard bei Freistadt, Weitersfelden, Kaltenberg und Unterweißenbach bis Königswiesen.