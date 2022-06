Spiel des Jahres: Molln fordert Bundesligist Steyr

Ein besonderes Schmankerl gibt‘s für die Fans: die ersten 100 Gäste, die auch die fan.at App am Handy installiert haben, bekommen ein gratis Getränk. Aber bevor gefeiert wird muss noch einmal gekickt werden. Und da geht es für die Mollner im Spiel des Jahres gegen Vorwärts Steyr. Der Bundesligist steht bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison. In der ersten Begegnung musste sich die Madlener-Elf gegen Kalmar FF mit 0:3 geschlagen geben. Im Duell mit dem 1. Klasse-Klub wird es wohl ein lockerer Probegalopp werden. Doch die Heimischen sind beim Spiel des Jahres motiviert.

Los geht‘s bereits um 13 und 15 Uhr mit Nachwuchsspielen des SV Molln. Um 18 Uhr steigt dann der Kracher gegen Vorwärts Steyr.