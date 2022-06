Mit 3,26 Promille in Hausmauer gekracht

Ihren Augen nicht trauen, wollte eine Frau in Gföhl im Bezirk Krems. An ihr war gerade ein stark beschädigtes Auto vorbeigefahren. Nicht zuletzt deshalb, weil in unmittelbarer Nähe auch eine Hausmauer demoliert war, rief sie die Polizei. Die Beamten konnten anfangs der Spur folgen, die der unbekannte Lenker aufgrund herabfallender Fahrzeugteile hinterlassen hatte. Nachdem auch mehrere Passanten befragt wurden, konnte der Wagen wenige hundert Meter entfernt gefunden wurde. Der Fahrer wollte gerade einparken, als er von den Uniformierten angehalten wurde. Beim Alkotest mussten dann auch die Beamten zweimal hinsehen: 3,26 Promille! Dem 54-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Auf ihn kommen zahlreiche Anzeigen zu.