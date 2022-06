Bortolotti: „Gesunde Portion Druck wirkt positiv“

Imola ist speziell

Ob die Tifosi auf den Tribünen den Druck erhöhen? „In dem Moment, wenn ich ins Auto einsteige, mich aufs Wesentliche fokussiere, ist es egal, wo ich bin“, so der 32-Jährige, in den gestrigen Trainings Vierter und Siebenter, „aber natürlich ist es speziell, in der Heimat auf so einer anspruchsvollen Strecke zu fahren. Druck von außen verspüre ich grundsätzlich nicht. Wenn, dann setz ich mich selbst unter Druck - eine gesunde Portion wirkt da positiv. Ich bin hart zu mir selbst und will immer das Maximum.“