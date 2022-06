Salzburger Firma als Flugretter im Burgenland

Die genauen Standorte der Notarzthubschrauber stehen derzeit noch nicht endgültig fest. Fix sei aber, dass es ab 2023 einen Standort im Bezirk Neusiedl am See - wo sich das geplante neue Krankenhaus in Gols befindet - und einen weiteren Standort ab 2026 im Bezirk Oberwart geben wird - nach Ablauf des Vertrags mit dem bestehenden Partner.