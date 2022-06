„Nero“ räumt in Melk mit altbekannten Mythen auf

Mit dem von Intendant Alexander Hauer eigens für die Sommerspiele in Auftrag gegebenen Werk wird hinter die Fassade des römischen Kaisers geblickt und so mit langgedienten Mythen aufgeräumt. Für Sebastian Pass galt es, in der Rolle des Nero den Menschen hinter dem dekadenten Machthaber zu entdecken: „Aus einem anderen Blickwinkel erkennt man einen Mann, der nicht das machen konnte, was er wollte. Dadurch schlitterte er letztendlich in den Wahnsinn.“