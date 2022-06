Anrainer wehren sich nun selbst gegen Vogelplage

Was hat zwei Flügel, wird weltweit in Sterne-Restaurants serviert und spaltet derzeit Innsbruck? Richtig, es ist die Taube. Unbestritten: Es gurrt zuhauf in der Stadt, und zwar nicht nur im O-Dorf - wie aufmerksame Leser der „Krone“ mitteilten. Es gibt aber nicht nur zu viele lebende Tauben, sondern laut Berichten von Anrainern auch zu viele tote Tauben. Nun wird zum zivilen Ungehorsam aufgerufen.