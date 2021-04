Vögel sorgen für Debatte: Es hat sich „ausgegurrt“

Kritik und Erklärungen

„Die Nachlässigkeit vom zuständigen Vizebürgermeister Anzengruber hat uns in diese schwierige Situation gebracht. Ich bin entschieden gegen eine Schließung, bevor Ersatz gefunden wird, weil die Situation zu einem echten Taubenkotproblem im O-Dorf werden würde. Gleichzeitig fordern wir, dass endlich der Gemeinderatsbeschluss umgesetzt wird“, so GR Mesut Onay (ALI) in Richtung Anzengruber. Für den Vize ist vor allem die Gesundheit der Schüler wichtig, wenn das Gesundheitsamt die Tauben als Gefahr einstuft, kommt der Taubenschlag weg. In diesem Fall soll eine Übersiedelung der Tauben stattfinden.