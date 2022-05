„Im Innsbrucker O-Dorf ist nun alles vollgekackt“

Tauben hängen loyal an ihrem Standort, weswegen sie früher auch als Brieftauben genutzt werden konnten: Sie finden den Weg immer wieder zurück. Für die O-Dorf-Tauben war ihr Standort der dortige Taubenschlag, wo sie in Ruhe brüten konnten und artgerechtes Futter vorhanden war. Auch Menschen kommt ein Taubenschlag zu Gute: Dort können die Eier gegen Kunststoffeier ausgetauscht werden, so hält man die Population in Schach. Diese gerät im O-Dorf, nun, da der Taubenschlag seit Karfreitag Mitte April weg ist, außer Kontrolle. Zusätzlich sind die Tauben gestresst, weil sie ihren Futterplatz nicht mehr vorfinden und legen deswegen sicherheitshalber noch mehr Eier.