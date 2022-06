Tour durch Europa: 65.000 bei Sommernachtskonzert

Musikalische Reise in alle Himmelsrichtungen

Aber nicht nur in den Norden und Osten - wenn auch nicht bis Russland -, auch in die anderen Himmelsrichtungen des Kontinents ging die Reise, auf der zum Auftakt eine für ein Open-Air-Event überraschend zierliche, zurückhaltend genommene „Leonoren“-Ouvertüre Beethovens erklang. Auch Rossinis beinahe im Marschgestus vorgetragene Ouvertüre zur „La gazza ladra“, George Enescus volksmusikalisch geschulte „Rumänische Rhapsodie“ oder nicht zuletzt Camille Saint-Säens‘ Cellokonzert Nr. 1 mischten sich in den paneuropäischen Reigen.