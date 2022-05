Puma „Pele“: Ankunft in Herberstein verzögert sich

Das Schicksal des Pumas bewegte auch viele Steirer: Das Wildtier wurde in Deutschland aufgegriffen, in eine enge Holzbox gequetscht war es in einem Kleinauto transportiert worden, Polizeibeamten fiel das auf. „Pele“, wie er genannt wurde, war per Internet in Tschechien „bestellt“ worden, hatte schon eine lange, sicher furchtbare Anreise hinter sich und ein Leben als Haustier in Deutschland vor sich. Alles andere als artgerecht.