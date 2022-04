„Pele“ wechselt nach Herberstein!

Unfassbar: Bei einer Routinekontrolle stießen deutsche Polizisten auf einen Kleinwagen - und in diesem war, in eine Sperrholzkiste gepfercht, ein Puma! „Pele“, wie er genannt wird, sollte als Haustier gehalten werden. Er wird jetzt in einer Münchner Auffangstation aufgepäppelt und kommt dann in die Tierwelt Herberstein.