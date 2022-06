Puma „Pele“ im Tierpark Herberstein angekommen

Vor drei Monaten war die abgemagerte Raubkatze aus einer Holzkiste in einem Auto befreit und in einer Auffangstation in München aufgepäppelt worden. Mitte Mai hatte der Puma den ersten Transportversuch in die Steiermark verweigert - doch jetzt hat es geklappt und die anmutige Wildkatze hat endlich eine neue Heimat! Am Donnerstagfrüh bezog er neugierig sein Gehege in der oststeirischen Tierwelt Herberstein, die „Krone“ war live dabei. Jetzt kann sich der Puma erstmal von den Strapazen erholen, bevor er seine neue Partnerin kennenlernen darf.