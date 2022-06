Schuss hallte durch Bezirk: Mopedfahrer verdächtig

Ein Mann mit Motorradhelm ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in der Leberstraße in Wien-Landstraße einen Fußgänger mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen hat. Ebenso berichtete der Zeuge, dass der Verdächtige dann mit einer Pistole geschossen haben soll, ehe er mit einem Moped die Flucht ergriff. Auch das Opfer entfernte sich vom Tatort.