Schon junge Augen brauchen UV-Schutz

Vor Krankheiten wappnen

Durch UV-Licht und Ozon werden nämlich die Proteine der menschlichen Tränen stark verändert und zum Teil zerstört, was dazu führt, dass es zu Benetzungsstörungen der Augenoberfläche im Sommer kommt. Das Organ brennt und juckt. Der frühe Schutz ist wichtig, um vor Augenleiden im Alter zu wappnen. So vermag ständige Sonnenexposition die Bildung eines Grauen Stars (Katarakt) zu beschleunigen. „Auch bei Netzhauterkrankungen wie der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) konnte eine Beteiligung von UV-Strahlung bisher nicht vollständig ausgeschlossen werden“, gibt Dr. Kaya zu bedenken. Am empfindlichsten sind blaue Augen, denn diese verfügen über weniger schützendes Melanin als braune.