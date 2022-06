Neo-Zweitligist Vienna in Israel fündig geworden

„Vom Kopf der Kimmich, vom Körper der Shaqiri“, witzelte Co-Trainer Martin Lang beim gestrigen Vorbereitungsstart von Neo-Zweitligist Vienna. In der Realität handelt es sich um den Israeli Itamar Noy, 21, der sich via Zweitligist Ashdod in den Fokus spielte. „12 Tore und zwei Assists“, berichtet Spordirektor Markus Katzer über den ersten Neuzugang, „aggressiv gegen den Ball, torgefährlich“, analysiert Trainer Alex Zellhofer, der nur eine Woche Urlaub hatte.