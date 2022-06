Frech: Dieb stahl Brieftasche aus Kofferraum

Am Dienstag gegen 15 Uhr brachte die 20-Jährige aus Deutschlandsberg (Steiermark) den Einkaufswagen eines Großhandelsunternehmens in Klagenfurt-Annabichl zurück. Ihren Pkw ließ sie derweil unversperrt am Parkplatz stehen. Diesen kurzen Zeitraum nutzte ein unbekannter Dieb aus, öffnete den Kofferraum und stahl die Brieftasche der Frau.