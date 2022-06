Prohaska: Ralf Rangnick hat seinen Bonus genützt

Ralf Rangnick gilt als sehr akribisch, als analytischer Trainer. Bei vier Spielen innerhalb so kurzer Zeit hat er jetzt viel zu verarbeiten. Was man sagen kann, ist, dass er den Bonus des neuen Trainers perfekt genutzt hat. Mit dem überraschenden Sieg in Kroatien zu Beginn der Nations League hat es großartig begonnen, hat er die Euphorie zurückgebracht. So war gegen Frankreich das Ernst-Happel-Stadion endlich wieder einmal ausverkauft.