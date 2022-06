Michael Konsel: „Ich sehe keine klare Nummer eins“

Die Torhüter-Frage bleibt nach den vier Spielen eine ungelöste. Heinz Lindner und Patrick Pentz haben tadellose Leistungen gezeigt. Wobei Pentz nebst seinen Paraden mit der Art, ein Spiel zu eröffnen, in den Mittelpunkt rückte. Vor allem gegen Weltmeister Frankreich. Da hat er bewiesen, dass er dem Druck im Nationalteam gewachsen ist, hat um einen Tick die Nase vorne. Ein Wahnsinn, dass er so lange auf diese Chance warten musste. Lindner hat bestätigt, was er kann, seine Leistungen der letzten Monate nun im Team-Trikot eindrucksvoll bestätigt,