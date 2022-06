Aufstieg - Mauerwerks Nachwuchs machts besser!

Die Visionen von Mauerwerk-Präsident Mustafa Elnimr sind allen bekannt - der Verein will ins Profigeschäft aufsteigen und Bundesliga spielen! Doch so wirklich funktionierte es bislang mit dem Vorhaben nicht. Ganz im Gegenteil. In dieser Saison rutschte man sogar in den Abstiegskampf und belegte schlussendlich nur den elften Tabellenplatz. Mit Ilco Naumoski steht wieder einmal ein neuer Trainer parat und muss wieder einmal eine ganz neue Mannschaft aufbauen.



Am letzten Wochenende konnte sich Mauerwerks Präsident Elnimr aber auch endlich über einen Aufstieg freuen - zwar nicht über einen von der Kampfmannschaft, aber über einen von der Nachwuchsabteilung. Jugendleiter Murat Gümüs & Co. brachten nämlich einen knappen Zwei-Punkte-Vorsprung ins Ziel. Am letzten Spieltag reichten zwei Siege gegen LAC-Inter um den Gesamtsieg in der A-Liga einzufahren. Zwar wurde keine Punktemannschaft der Simmeringer Einzelmeister, aber das starke Kollektiv entschied eben die Meisterschaft.



Überglücklich über den Titel

Natürlich ist Elnimr mit seinem Nachwuchs mehr als nur zufrieden: „Ich gratuliere allen Spielern, Trainern und Eltern zu dieser großartigen Leistung. Wir freuen uns schon auf die WFV-Liga und versuchen auch dort eine gute Figur abzugeben.“ Jetzt liegt es einmal an Jugendleiter Murat Gümüs & Co. sich WFV-Liga-Fit zu machen: „Die letzten drei Jahre waren für uns alle eine große Herausforderung. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht und ich möchte mich noch einmal bei allen Helfern, Spieler, Trainern und natürlich Eltern bedanken. Einen Stillstand gibt es aber nicht bei uns. Die Vorbereitung auf die neue Saison laufen bereits. Der Klassenerhalt in der WFV-Liga wird sicherlich nicht einfach, aber wir werden für unsere Ziele hart arbeiten.“