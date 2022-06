Stalker machte Frau in Supermarkt Heiratsantrag

Wegen beharrlicher Verfolgung einer Frau, die er von März 2020 bis Februar 2022 gestalkt und laut Staatsanwaltschaft in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt hatte, ist ein 41-jähriger Mann am Dienstag am Wiener Landesgericht zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte die um 14 Jahre ältere Frau bis zum Einkaufen in den Supermarkt verfolgt, wo er eines Tages vor ihr auf die Knie sank und ihr vor etlichen Kunden einen Heiratsantrag machte.